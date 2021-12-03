وكالة حماية البيئة تعلن تمويل البنية التحتية للمياه للولايات تماشيًا مع قانون الحزبين للبنية التحتية، كما تدعو لمنح الأولوية للمجتمعات ناقصة الخدمات

December 3, 2021

واشنطن (2 ديسمبر 2021) – أعلن اليوم مايكل إس. ريجان، مدير وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة، عن تمويل ستتلقاه الولايات والقبائل والمناطق في عام 2022 تماشيًا مع قانون الحزبين للبنية التحتية. سيخلق هذا التمويل المقدم من خلال برامج صندوق الولاية المتجدد التابع لوكالة حماية البيئة فرص عمل جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية القديمة للمياه في أمريكا ومواجهة التحديات الرئيسية مثل الرصاص في مياه الشرب والتلوث بمواد البيرفلورو ألكيل والبوليفلورو ألكيل. وفي خطاب تم إرساله إلى المحافظين اليوم، شجع مدير الوكالة الولايات على زيادة تأثير تمويل المياه من القانون إلى أقصى حد - وهو استثمار غير مسبوق على مستوى البلاد بإجمالي 50 مليار دولار - لمعالجة الأعباء البيئية غير المتناسبة في المجتمعات ناقصة الخدمات تاريخيًا في جميع أنحاء البلاد.

صرح مايكل إس. ريجان، مدير وكالة حماية البيئة: "وفَر قانون الحزبين للبنية التحتية، بفضل قيادة الرئيس بايدن وإجراءات الكونجرس، فرصة تاريخية لضبط ميزان العدل البيئي والاقتصادي الذي لطالما كان غير عادلًا في جميع أنحاء أمريكا" وأكمل قائلًا: "بصفتنا قادة، يجب أن نغتنم الفرصة. فمليارات الدولارات على وشك التدفق نحو الولايات ومن الهام ضمان شركاء وكالة حماية البيئة مع الولايات والقبائل والمناطق توزيع فوائد هذه الاستثمارات بأكثر الطرق إنصافًا."

ستخصص وكالة حماية البيئة 7.4 مليار دولار للولايات والقبائل والمناطق في عام 2022، مع إتاحة ما يقرب من نصف هذا التمويل كمِنح أو قروض إعفاء رئيسية تسهل الاستثمار في البنية التحتية الأساسية للمياه في المجتمعات ناقصة الخدمات بجميع أنحاء الريف الأمريكي وفي المراكز الحضرية. تخصيص عام 2022 هو الأول من ضمن خمس سنوات بما يقرب من 44 مليار دولار كتمويل مخصص من صندوق الولاية المتجدد التابع لوكالة حماية البيئة الذي ستتلقاه الولايات تماشيًا مع قانون الحزبين للبنية التحتية. ظلت صناديق الولاية المتجددة كحجر الأساس لاستثمارات البنية التحتية للمياه لأكثر من 30 عامًا، حيث توفر تمويلًا منخفض التكلفة للمشاريع المحلية في جميع أنحاء أمريكا. ومع ذلك، لم تتلقى العديد من المجتمعات الضعيفة التي تواجه تحديات المياه حصتها العادلة من التمويل الفيدرالي للبنية التحتية للمياه. وبموجب قانون الحزبين للبنية التحتية، ستحظى الولايات على فرصة فريدة لتصحيح هذا التفاوت.

وقد أتم المدير ريجان مؤخرًا جولة "رحلة إلى العدالة" عبر الجنوب الأمريكي حيث استمع إلى شكاوى العائلات والمحامين بخصوص معاناتهم مع التعرض لتلوث المياه في مجتمعاتهم. بالنسبة للأطفال، يمكن أن يتسبب التعرض للرصاص في آثار صحية لا علاج لها وطويلة الأمد، بما في ذلك انخفاض معدل الذكاء والتركيز والإنجاز الأكاديمي. وبنفس الوقت، فإن العائلات التي تعيش بالقرب من مستويات عالية من الملوثات مثل مواد البيرفلورو ألكيل والبوليفلورو ألكيل أو "المواد الكيميائية التي لا تتحلل" معرضة لخطر تطوير عواقب صحية ضارة.

يدعو إنفاذ قانون الحزبين للبنية التحتية إلى شراكة قوية، كما أن وكالة حماية البيئة على استعداد للعمل مع الولايات لضمان استفادة المجتمعات بالفوائد الكاملة لهذا الاستثمار.

لمزيد من المعلومات، بما في ذلك تخصيص كل ولاية لتمويل عام 2022، وتفصيل تمويل وكالة حماية البيئة من برنامج صندوق الولاية المتجدد، والتمويل الإضافي المتاح من خلال قانون الحزبين للبنية التحتية، يرجى زيارة: